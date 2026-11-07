Сборка ПК обернулась катастрофой: геймер сжег процессор и матплату из-за одной ошибки

Эксперты напоминают, что к процессу установки компонентов ПК необходимо подходить ответственно.

Сборка компьютера своими руками требует внимательности даже при установке самых простых компонентов. В этом на собственном опыте убедился пользователь Reddit, который за несколько секунд вывел из строя процессор Intel Core i5-13400F и материнскую плату GIGABYTE Z690 Gaming X. Причиной стала ошибка при установке CPU, которую можно было легко предотвратить.

Историей неудачной сборки пользователь с ником u/foxyovo поделился на форуме r/PcBuild. По его словам, материнскую плату GIGABYTE Z690 Gaming X он приобрел у знакомого за 90 евро. После этого ему пришлось ждать целый месяц, пока прибудет корпус, чтобы наконец собрать компьютер.

Когда все комплектующие оказались на своих местах, энтузиаст подключил блок питания и нажал кнопку включения. Впрочем, вместо запуска системы он увидел дым, который начал идти из корпуса. Практически сразу стало понятно, что с оборудованием произошло что-то серьезное.

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Как признался сам пользователь, процессор и системная плата вышли из строя из-за неправильной установки CPU. Во время монтажа он неверно разместил Intel Core i5-13400F в сокете материнской платы, из-за чего контакты не совпали с контактными площадками на нижней стороне процессора.

Вероятнее всего, это привело к короткому замыканию, которое уничтожило сразу два основных компонента компьютера – процессор и материнскую плату. На опубликованных фотографиях заметны следы обгорания возле нижнего левого края процессорного разъема LGA, а также повреждения самого чипа Intel.

Редакция Wccftech, которая осветила историю, напоминает, насколько важно соблюдать осторожность при сборке ПК. Процессор необходимо правильно устанавливать в разъем, не прикладывая лишних усилий и предварительно проверяя его положение. Даже небольшая ошибка на этом этапе способна привести к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Ранее эксперты назвали 4 популярных мифа о сборке ПК, в которые давно пора перестать верить. В частности, большое количество вентиляторов не всегда обеспечивает лучшее охлаждение, а видеокарты после майнинга не обязательно оказываются плохой покупкой.

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