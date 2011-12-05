Шести чернобыльцам, объявившим голодовку возле Кабмина, вызывали «скорую»

Шести чернобыльцам, которые объявили голодовку возле Кабинета Министров Украины, сегодня утром вызывали «скорую помощь».

Об этом сообщил УНИАН руководитель акции чернобыльцев Николай КОСТЕВ.

Он сообщил, что шести чернобыльцами со вчерашнего вечера было плохо и они теряли сознание. После этого сегодня утром им вызывали «скорую помощь», но от госпитализации все они отказались.

По словам одного из голодающих Александра СМАГЛОВА, «неизвестно, что там дадут (в «скорой» - УНИАН). Это же мы спим на листьях, но «Зеленстрой» уже присматривается, как бы листья вывезти».

Также он сообщил, что раньше нескольким голодающим было плохо, но «скорую» им не вызывали.

По словам А.СМАГЛОВА, ожидается, что сегодня и завтра к голодающим присоединятся чернобыльцы из Лисичанска и Луганска.

В настоящее время в Мариинском парке голодают около 20 чернобыльцев. Здесь дежурит машина «скорой помощи», но врачи отказываются общаться с журналистами, отмечая, что прокомментировать эту ситуацию сможет лишь их руководство.