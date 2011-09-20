СБУ выяснит, не пострадало ли право Зварича на презумпцию невиновности

Оболонский районный суд Киева обязал руководство Генеральной прокуратуры и СБУ проверить данные, изложенные в заявлении бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА, что во время досудебного следствия отдельные должностные лица этих ведомств нарушили его презумпцию невиновности, разгласив отдельные материалы следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее отдельное определение по заявлению И.ЗВАРИЧА сегодня после объявления ему приговора огласила коллегия судей, которая рассматривала его дело.

Как отмечается в постановлении, суд первой инстанции лишен возможности установить нарушение прав И.ЗВАРИЧА на невиновность во время досудебного следствия, поскольку поданное им заявление не является предметом рассмотрения дела, следовательно, предоставленные подсудимым материалы не подлежат выяснению в этом судебном заседании.

В то же время своим определением суд обязывает должностные лица Генпрокуратуры и СБУ провести соответствующую проверку изложенных И.ЗВАРИЧЕМ данных и по результатам этой проверки принять меры для предупреждения возникновения подобных ситуаций в дальнейшем.

Как отмечается в отдельном судебном определении, оно может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 15 суток с момента его оглашения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, Оболонский райсуд Киева объявил приговор по делу экс-судьи И.ЗВАРИЧА. Он осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

Другой судья этого суда Вячеслав ЛЮБОШЕВСКИЙ, который выступал посредником в получении И.ЗВАРИЧЕМ взяток, осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Справка УНИАН. Уголовное дело в отношении .ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.