В ПР считают, что две недели перерыва в суде - не аномалия, а норма

Народный депутат Украины от ПР, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олейник убежден, что заявление адвокатов Юлии Тимошенко о том, что отсрочка рассмотрения дела до 27 сентября свидетельствует о развале дела, безосновательно и является очередной попыткой дискредитировать суд. Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Позиция защиты - абсолютно нелогична. То им слишком мало времени для ознакомления с делом, то слишком много. Удивляет такая непоследовательность в заявлениях адвокатов Юлии Тимошенко», - заметил политик.

По его словам, судья, выслушав стороны, пришел к выводу, что нужно дать определенное время для подготовки к дебатам.

«Это исключительное конституционное право судьи, соответствующее действующему законодательству. Оно может быть связано и с тем, что судье, возможно, нужно время для подготовки к другим делам», - считает Владимир Олейник.

Парламентарий отметил то, что судья имеет право определять порядок рассмотрения судебного дела.

«Отсрочка рассмотрения дела до 27 сентября свидетельствует лишь об одном - суд удовлетворил ходатайство защиты и предоставил время для подготовки к дебатам», - отметил депутат.

«Защита преднамеренно делает попытки дискредитировать судопроизводство. Ведь любые показания свидетеля в суде сразу называют причиной развалить дело. Такое субъективное толкование судебного процесса не имеет никакого отношения к судопроизводству. К тому же, две недели для перерыва судебного заседания - это не аномалия, а юридическая норма. Это время для подготовки к дебатам, а не для шоу и безосновательных заявлений», - резюмировал Владимир Олийник.