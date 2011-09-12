В ПР считают, что две недели перерыва в суде - не аномалия, а норма

16:21, 12 сентября 2011
Политика
1026

Олейник критикует защиту Тимошенко

Народный депутат Украины от ПР, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олейник убежден, что заявление адвокатов Юлии Тимошенко о том, что отсрочка рассмотрения дела до 27 сентября свидетельствует о развале дела, безосновательно и является очередной попыткой дискредитировать суд. Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

«Позиция защиты - абсолютно нелогична. То им слишком мало времени для ознакомления с делом, то слишком много. Удивляет такая непоследовательность в заявлениях адвокатов Юлии Тимошенко», - заметил политик.

По его словам, судья, выслушав стороны, пришел к выводу, что нужно дать определенное время для подготовки к дебатам.

«Это исключительное конституционное право судьи, соответствующее действующему законодательству. Оно может быть связано и с тем, что судье, возможно, нужно время для подготовки к другим делам», - считает Владимир Олейник.

Парламентарий отметил то, что судья имеет право определять порядок рассмотрения судебного дела.

«Отсрочка рассмотрения дела до 27 сентября свидетельствует лишь об одном - суд удовлетворил ходатайство защиты и предоставил время для подготовки к дебатам», - отметил депутат.

«Защита преднамеренно делает попытки дискредитировать судопроизводство. Ведь любые показания свидетеля в суде сразу называют причиной развалить дело. Такое субъективное толкование судебного процесса не имеет никакого отношения к судопроизводству. К тому же, две недели для перерыва судебного заседания - это не аномалия, а юридическая норма. Это время для подготовки к дебатам, а не для шоу и безосновательных заявлений», - резюмировал Владимир Олийник.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter