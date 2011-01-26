Прокуратура настаивает на аресте экс-спикера ВР Крыма Гриценко

Прокуратура настаивает на избрании для бывшего председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутата Крымского парламента Анатолия ГРИЦЕНКО, подозреваемого в незаконной передаче около 5 тысяч гектаров земли на востоке полуострова, меры пресечения в виде ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Крыма - заместитель генпрокурора Украины Степан МОЛИЦКИЙ сообщил сегодня журналистам в Симферополе.

«(Будем настаивать) на аресте, безусловно. (Это обусловлено) тяжестью совершенного преступления, (а также тем), чтобы он не препятствовал установлению истины. Он предпринимает определенные меры, он имеет связи в органах власти... Сопротивление следствию есть и будет», - сказал С.МОЛИЦКИЙ.

Суд, который изберет А.ГРИЦЕНКО меру пресечения, состоится в четверг, 27 января, в Симферополе.

В настоящее время депутат находится в изоляторе временного содержания.

Прокуратура оценивает в 23 млн. грн. ущерб от земельных махинаций, в которых подозревается экс-спикер.

Надзорное ведомство отрабатывает и другие факты злоупотреблений А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали А.ГРИЦЕНКО 24 января с. г. по подозрению в причастности к противоправному изъятию земель из пользования военного совхоза «Азовский» площадью более 4,8 тыс. га в его бытность главой Ленинской районной государственной администрации Крыма (с января 2001 по июль 2005 года).

Прокуратура Крыма 21 января возбудила против А.ГРИЦЕНКО уголовное дело по статье «превышение власти или служебных полномочий».

А.ГРИЦЕНКО был спикером ВР Крыма дважды, в том числе - с мая 2006 по март 2010 года.