Милиция объяснила, что искала в квартире журналистки

Обыск в квартире известного блогера и журналистки Елены БИЛОЗЕРСКОЙ проводился в рамках расследования уголовного дела о попытке поджога общественной приемной Партии регионов в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, следственным отделом Печерского райуправления милиции расследуется уголовное дело о совершении преднамеренного повреждения имущества путем поджога общественной приемной Партии регионов ночью 1 января.

В ходе следствия установлено, что к распространению видеосьемки поджога в сети интернет может быть причастна именно этот блогер. Для проверки этой информации судом был санкционирован обыск в квартире указанной гражданки. Изъяты средства, с помощью которых могла быть совершена указанная операция, а именно - компьютерная техника и другие носители цифровой информации. Они направлены для проведения экспертного исследования. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, по данным столичной милиции, попытка поджога общественной приемной Партии регионов, расположенной в одном из жилых домов в Печерском районе Киева, была совершена в 1.20 в ночь с 31 декабря на 1 января.

"Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно общественной приемной, расположенной на первом этаже в "хрущевке". Это двухкомнатная квартира, в которой, кроме двух компьютеров и нескольких столов, больше нет никаких ценных вещей. Бутылка разбилась о решетку, и зажигательная смесь смогла повредить лишь подоконник", - сообщили в ОСО ГУ МВД в г. Киеве.

Уголовное дело возбуждено по статье 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества).

Пресс-служба Всеукраинского объединения «Свобода» распространила сообщение, что сегодня утром киевская милиция в рамках уголовного дела о деятельности ВО «Тризуб» провела обыск в квартире журналистки Е.БИЛОЗЕРСКОЙ.