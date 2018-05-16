Виктор Янукович претерпел победу или одержал поражение?

Виктор Янукович договорился с Виктором Ющенко. Сторонников Партии регонов призвали закруглить акции протеста и разъехаться из Киева по домам. Социалисты демонстирируют недоумение и несколько неуверенную уверенность в завтрашнем дне. Коммунисты – частью в растерянности, частью в ярости. События пятницы так и не дали ответа на вопрос: победил или проиграл премьер в политическом противостоянии с Президентом?

Достижение принципиальных договоренностей о проведении досрочных выборов, о которых было заявлено вчера, безо всяких сомнений обернулось для лидера Партии регионов рядом незначительных потерь. По крайней мере, пока незначительных. Янукович очевидно утратил доверие союзников по коалиции. И уже в самое ближайшее время следует ожидать некоторого «проседания» рейтинга ПР в ее «исконной вотчине» - восточных областях Украины.

Разумеется, публично демонстрировать пробежавшую между коалициантами кошку никто не станет. И до распада парламентского большинства дело не дойдет – сегодня всем участникам этого конгломерата жизненно необходимо сохранить лицо в преддверие выборов.

Но представитель СПУ Ярослав Мендусь продолжает настаивать на идее одновременных досрочных выборов парламента и Президента. И одна его оговорка – о том, что СПУ «задействует все механизмы» для выработки согласованной позиции внутри коалиции – является достаточным свидетельством того, что в СПУ не ожидали совместного выхода Януковича с Ющенко к прессе. Лидер соцпартии Александр Мороз радуется тому, что Президент и премьер продемонстрировали поиск выхода из ситуации. Но в то же время твердит, что Ющенко ничего нового не сказал – как был на своей позиции, так и остался.

Глава компартии Петр Симоненко вроде бы готов договариваться. Но не в том составе, что предложен для формирования рабочей группы. Не в интересах партий и блоков, а в интересах общества. И вообще хотел бы исключить из процесса Президента, потому как не царское это дело. Мол, в обязанности Ющенко входит лишь гарантировать законность и конституционность переговорного процесса. Однако в пятницу вечером в «Свободе слова» лидер крымских коммунистов Леонид Грач с пеной у рта заявлял, что Янукович не удосужился даже поставить Симоненко в известность о том, что собирается подписывать капитуляцию перед Ющенко. Не говоря уже о том, чтобы обсуждать условия «сдачи».

Кстати, занятная подробность: в субботу не работал официальный сайт компартии. Попытки открыть хоть какой-нибудь раздел выводили либо на сообщение о том, что сайт подвергся хакерской атаке, либо на сообщение об ошибке подключения. Не было ли это попыткой «заклеить рот» обожающим бегать впереди паровоза комментаторам типа Грача?

На лицах людей, слушавших Януковича вчера на Майдане, явно читалось непонимание происходящего. Ну в самом деле, стоило ли целый месяц вопить о верховенстве права как безальтернативном пути выхода из кризиса, если в конечном итоге все закончилось политическими договоренностями? И пути выхода опять-таки будут искать в весьма узком кругу, возможно, с широким использованием кулуарных соглашений. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предположить, что часть сторонников неуклюжие пятничные оправдания премьера заставили разочароваться, если не обидеться за напрасно проведенное время. Заметим, не в самых комфортных условиях проведенное.

Впрочем, может быть и так, что социалистов сегодня от заявлений о предательстве их интересов союзниками из ПР удерживает именно последнее соображение. СПУ сейчас опасно балансирует на грани проходного барьера в парламент. А утрата Партией регионов части электоральной поддержки на Востоке и Юге вполне может стать «приобретением» как СПУ, так и КПУ. «Жовтогарячим» в этих регионах по итогам событий последнего месяца ловить практически нечего. Устойчивый электорат останется за ними, но и только.

Что же касается договоренностей премьера с Президентом, то вполне можно допустить, что два Виктора «поменялись». Скажем, вопрос об оценке конституционности президентских указов относительно роспуска парламента снимается в обмен на внесение в избирательное законодательство ряда изменений, выгодных Партии регионов. Кстати, опосредованно это предположение подтвердил в субботу регионал Михаил Чечетов, который заявил, что идею проведения досрочных президентских выборов одновременно с досрочными парламентскими в ПР уже не считают актуальной.

Окончательно же подтверждение (либо опровержение) этой версии мы получим в самом скором времени: как только станет известно, какие именно перемены ожидают закон о выборах. Что самое примечательное в этой ситуации, так это то, что подобный «обмен» может быть назван «предательством» разве что абсолютно лишенным логики и зацикленном на партийных лозунгах (не важно, какой партии) человеком.

Судите сами: Конституционный суд «прошляпил» сроки рассмотрения представления о соответствии Конституции указа Ющенко. Дело было принято в производство как неотложное 5 апреля, то есть 4-го (если формально) либо 5-го (если с натяжкой) мая должен был появиться вердикт. Однако уже на последней стадии рассмотрения вопроса вышел указ об увольнении Сюзанны Станик – докладчика по делу. И, надо полагать, дотошно выполняя процедуру смены докладчика, КС в сроки никак не укладывался. Либо не хотел укладываться (чего также нельзя исключать), прекрасно понимая возможные политические последствия юридического решения. Автоматически встает вопрос о нарушении присяги всем составом Конституционного суда. Очередной скандал, и страна остается вообще без единственного органа конституционной юрисдикции? И это в условиях пристального внимания Европы. Кому это надо? Это с одной стороны.

А с другой – две подряд неудачные попытки провести досрочные выборы как нельзя лучше продемонстрировали, что «выборная» часть законодательства нуждается, если выражаться политкорректно, в некоторых коррективах. Скажем, несостоятельность 60-дневного срока продемонстрирована нагляднее некуда. Равно как и нестыковки со сроками формирования «избирательных касс», списков и прочих предвыборных атрибутов. Возникает вопрос, что делать? Вжимать всю процедуру в два месяца? Или растянуть оговоренное время до трех-четырех? Или прописать отличие внеочередных выборов от очередных всего лишь как то, что внеочередные назначаются в зависимости от ситуации? Напомним, что на сентябрь правительство Януковича запланировало очередное повышение зарплат и пенсий, что очевидно даст Партии регионов возможность восстановить утраченные позиции. Если идея обмена верна, то КПУ и СПУ уже сегодня могут считать себя проигравшей стороной.

Есть и другое предположение: согласие на досрочные выборы Янукович обменял на отмену императивного мандата. Опять-таки благое начинание. Вполне соответствующее европейским политическим традициям, и в свое время поддержанное Венецианской комиссией. Правда, несколько идущее в разрез с традициями украинской политики, но если конечной целью декларируется движение в Европу… Сами понимаете, на этом пути и чьи-то сегодняшние интересы «переехать» можно. Опять-таки подтверждение или опровержение этого мы получим по итогам заседаний рабочей группы.

В то же время отмена императивного мандата (если эта версия оправдается) не может не спровоцировать серию предположений об объединении Партии регионов и Нашей Украины в новое парламентское большинство. Сами предположения явно пойдут на пользу расширению электората Юлии Тимошенко. А вот их реализация (если такое произойдет) вполне может спровоцировать очередной политический кризис. А раз и навсегда законодательно закрепленных путей выхода из него как не было, так и нет. И вероятнее всего не предвидится в обозримом будущем.

Да и нельзя сказать, что перманентная избирательная кампания – худшее состояние Украины. Простите за цинизм, благосостояние масс в такие периоды растет куда как более высокими темпами, чем во время непродолжительных стабилизаций экономики.

Кстати, к вопросу о росте «социальных стандартов». Нельзя исключать и того, что Януковича к столь неожиданному «обнаружению» компромисса подтолкнули причины, внешне с политикой не связанные. Деньги, которые, как известно, - зло. Как подумаешь, во сколько станет очередная избирательная кампания, как говорится, просто зла не хватает.

Дело в том, что согласно упорно бродящим в информпространстве слухам, сторонникам ПР, приезжавшим в Киев, обещали не только суточные, оплату проезда, обеспечение едой и так далее. Это все, разумеется, далеко не ерунда. Но эти расходы традиционно оплачиваются из карманов «кошельков партии», так что к данной ситуации отношение вряд ли имеют. Слухи же утверждают, что помимо всего этого людям обещали также и выплату задолженностей по зарплатам! Поверьте, это деньги, совершенно не сравнимые с «командировочными». Если же сюда добавить еще и призыв ПР к предприятиям жертвовать на избирательную кампанию… Вполне можно предположить, что лидерам партии доступно объяснили, денег, мол, ограниченное количество, так что либо туда, либо туда. Еще один месяц растрат на все и сразу бюджет многих предприятий может просто не выдержать.

И если верно последнее, тогда пятница 4 мая – день безусловной капитуляции Виктора Януковича. А все остальное (обращение к народу, выступление на Мадане, точнее их содержание, отказ от досрочных президентских, согласие на внесение изменений в избирательное законодательство и т.д.) – попытки получить мелкие выигрыши в обмен на один крупный проигрыш. Интересно, насколько это все же соответствует реальному положению дел? Хоть тотализатор открывай, право слово.

Елена Перегуда