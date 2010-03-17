Азаров поручил министерствам вести переговоры с ЕБРР и Всемирным банком

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил профильным министерствам и ведомствам приступить к проведению переговоров с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком с целью налаживания эффективного сотрудничества в направлении реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Украине.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, об этом премьер заявил во время встречи с главой представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ.

«Наше правительство будет расходовать кредиты не на проедание, покрытие дефицита, а на развитие», - отметил Н.АЗАРОВ.

«Мы исповедуем либеральные экономические ценности, а, следовательно, осознаем то, что открытая рыночная экономика Украины должна быть конкурентоспособной. Таким образом, другого пути, кроме модернизации и реформ, для нашего государства нет», - подчеркнул премьер-министр Украины.

По словам Н.АЗАРОВА, правительство Украины очень заинтересовано в воплощении в жизнь инфраструктурных и инвестиционных проектов. Он подчеркнул, что Кабинет министров уже подготовил ряд интересных проектов, которые предусматривают финансовую поддержку со стороны международных финансовых организаций и участие инвесторов, в частности, строительство высококлассных автодорог. В то же время правительство продемонстрирует, что Украина все собственные свободные средства будет инвестировать в модернизацию экономики, в первую очередь - в энергосбережение и транспортную инфраструктуру.

Отдельно премьер-министр сообщил, что правительство Украины готовит Европейскому Союзу предложение по модернизации отечественной газотранспортной системы.

«Строительство обходных относительно Украины маршрутов транспортировки газа стало фактом, поэтому мы четко осознаем, что только глубокая модернизация, повышение эффективности – технической и экономической – украинской ГТС даст нашему, действительно самому надежному маршруту, конкурентные преимущества», - заявил глава правительства.

Н.АЗАРОВ высказал мнение, что Украина должна привлекать минимум 15-20 млрд. долларов на реализацию инфраструктурных проектов.

Как отметил премьер-министр, ЕБРР одно время финансировал реализацию подобных проектов в Украине и выразил надежду, что такое сотрудничество в текущем году будет продолжено.