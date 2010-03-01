Общественные организации пикетируют ВР с требованием назначить местные выборы на 27 июня

Гражданская кампания«Форум спасения Киева» и гражданское движение «Настоящие киевляне» 2 марта с 9.00 проведут пикетирование Верховной Рады Украины (ул. М. Грушевского, 5) с требованием назначить выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 27 июня 2010 года.

Активисты гражданских движений выступят в поддержкупроекта постановления ВР (регистр. № 6077), поданного 17 февраля 2010 года внефракционными депутатами Владимиром КАПЛИЕНКО и Геннадием ЗАДЫРКО.

«Форум спасения Киева» и «Настоящие киевляне» осуждают постановление Верховной Рады Украины № 1889-VI об отмене местных выборов, назначенных на 30 мая 2010 года, которое считают «циничным глумлением над демократией», так как в статье 141 Конституции Украины указано, что сельские, поселковые и городские головы избираются сроком на четыре года. При этом последние выборы состоялись 26 марта 2006 года, а мэры и депутаты приступили к своим обязанностям в апреле 2006 года. Таким образом, даже предыдущая дата выборов – 30 мая 2010 года – продлевала их полномочия.

Цель акции – не допустить закрепления «пожизненного мэрства и депутатства и передачи мэрских кресел и депутатских мандатов по наследству».

«Постановление, принятое по инициативе Юрия КАРМАЗИНА создает ситуацию полной неопределённости – дата следующих выборов не назначена. Это задержит в креслах нынешних мэров-коррупционеров и депутатов, которые продолжат раздавать земли под застройку, разворовывать местные бюджеты и присваивать коммунальную собственность. И если их пока не получается привлечь к уголовной ответственности, их нужно хотя бы менять», – подчёркивает организатор пикетирования - главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Форум спасения Киева» и «Настоящие киевляне» призывают «всех сознательных и неравнодушных к судьбе страны» поднять всеукраинское общественное сопротивление и не отступать до тех пор, пока не будет определена ближайшая дата очередных выборов в местные органы власти.



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