Результаты выборов не дают оснований менять парламентскую коалицию

Народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО (фракция БЮТ) считает, что результаты президентских выборов не создают юридических оснований для переформатирования коалиции в Верховной Раде.

Об этом он заявил сегодня в эфире “5-го канала”.

“Я хотел бы обратить внимание, что мы избирали не императора, не царя, не Президента с полномочиями КУЧМЫ. Потому формально юридически выборы Президента никоим образом не связаны с формированием парламентской коалиции", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, даже официальные результаты, объявленные Центральной избирательной комиссией, свидетельствуют о том, что в этих выборах нет побежденных и победителей.

“Избиратели Украины поделились практически пополам. Потому говорить о том, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл в этой ситуации, мне кажется, было бы не очень уместным. И я бы не связывал напрямую президентские выборы с возможным переформатированием или формированием новой коалиции”, - прибавил он.

“Независимо от того, кто будет избран Президентом, он не имеет полномочий вмешиваться в формирование коалиции – у него нет таких полномочий. Он лишь подает кандидатуру двух министров и не больше. То есть Президент не имеет полномочий и влияния на участие в этих переговорах, он не является субъектом парламентских переговоров”, - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.