Результаты выборов не дают оснований менять парламентскую коалицию
"Избирали не императора, не царя..."
Народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО (фракция БЮТ) считает, что результаты президентских выборов не создают юридических оснований для переформатирования коалиции в Верховной Раде.
Об этом он заявил сегодня в эфире “5-го канала”.
“Я хотел бы обратить внимание, что мы избирали не императора, не царя, не Президента с полномочиями КУЧМЫ. Потому формально юридически выборы Президента никоим образом не связаны с формированием парламентской коалиции", - сказал С.ВЛАСЕНКО.
По его мнению, даже официальные результаты, объявленные Центральной избирательной комиссией, свидетельствуют о том, что в этих выборах нет побежденных и победителей.
“Избиратели Украины поделились практически пополам. Потому говорить о том, что кто-то выиграл, а кто-то проиграл в этой ситуации, мне кажется, было бы не очень уместным. И я бы не связывал напрямую президентские выборы с возможным переформатированием или формированием новой коалиции”, - прибавил он.
“Независимо от того, кто будет избран Президентом, он не имеет полномочий вмешиваться в формирование коалиции – у него нет таких полномочий. Он лишь подает кандидатуру двух министров и не больше. То есть Президент не имеет полномочий и влияния на участие в этих переговорах, он не является субъектом парламентских переговоров”, - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.