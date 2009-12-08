Российская экономика обгонит британскую уже через три года?

Бразильская и российская экономики обгонят британскую уже в 2012 г. С таким прогнозом выступил влиятельный исследовательский центр Великобритании - Центр экономических и бизнес-исследований (ЦЭБИ).

Как отмечается в официальном пресс-релизе организации, всего лишь четыре года назад экономика Британии была 4-й в мире по объему ВВП. Однако в 2006 г. ее потеснил Китай, в 2008-м вперед выбилась Франция, а в этом году - Италия. В итоге сейчас британская экономика занимает лишь седьмое место, подсчитали эксперты.

Причем, учитывая неплохие темпы экономического роста и рост национальных валют стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), можно прогнозировать, что уже к 2012 г. экономики Бразилии и России обгонят британскую экономику. В 2015-м к ним присоединится и Индия. В случае дальнейшего роста цен на сырьевые активы в эти ряды могут также вступить Канада и Австралия, говорится в документе.

В итоге, подчеркивается в пресс-релизе ЦЭБИ, всего лишь за одно десятилетие экономика Великобритании покинет десятку крупнейших экономик мира, "слетев" с четвертого места на десятое.

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