Тигипко: могу вложить в президентскую кампанию 15-20 миллионов

Бывший советник премьер-министра Сергей ТИГИПКО, который заявил о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, готов самостоятельно финансировать начало собственной президентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал сегодня на пресс-конференции в Житомире.

"Я смотрю на расходную часть выборов: не повесишь биг-борды - тебя не будут узнавать, а это дорого стоит. Сегодня я могу сам для начала кампании профинансировать 15-20 млн. грн., а затем нужны будут сторонники", - сказал он.

С.ТИГИПКО также поделился планами создания новой партии. "Ничего не нужно покупать, все говорят - заберите бесплатно, вот только что забирать?" - сказал С.ТИГИПКО, отвечая на вопрос о планах развития собственной партии на базе какой-то политической силы.

Он также заметил, что не может назвать в Украине мощной партии, где есть внутренняя демократия, объединительная сила, "построенная не на должностях и коррупции".

С.ТИГИПКО отметил, что его новая партия будет партией патриотически настроенных сторонников, и высказался против власти олигархов, которые не в состоянии влиять на демократию.

По его словам, речь идет не о создании партии "типа бывшей КПСС, а о качественно новой партийной структуре - партии нового образца, где каждый новый член сможет стать лидером партии и депутатом разных уровней".

"Возможно, я создам партию на базе какой-то уже существующей, учитывая закон о выборах", - сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что будет заниматься серьезным партийным строительством и стремиться к популярности у простых людей. "Если политика не узнают, не о чем говорить", - пояснил С.ТИГИПКО.

Он сообщил о том, что его сейчас поддерживают народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ и председатель Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ.

С.ТИГИПКО отметил, что в Житомирской области его будет представлять экс-депутат областного совета Ярослав ДОЛГИХ.