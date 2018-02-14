В НАБУ подтвердили задержание Труханова и его заместителя

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Пресс-служба НАБУ официально подтвердила факт задержания мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в киевском аэропорту «Борисполь».

Читайте такжеКто ответит за смерти в "Виктории"В заявлении, обнародованном на сайте Антикоррупционного бюро, говорится, что чиновников задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением»).

Отмечается, что в настоящее время со всеми подозреваемыми проводятся следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь". Впоследствии стало известно также о задержании его заместителя Павла Вугельмана, который прибыл в Украину из Израиля.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля следователи НАБУ в аэропорту "Борисполь" вручили подозрение Труханову, который прибыл из-за границы. 13 февраля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры заочно сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий по этим уголовным производствам были задержаны три человека. Также сообщено о подозрении заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, а также еще одному лицу - оценщику. Принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.

По версии следствия, Труханов и другие чиновники могут быть причастны к схеме с нанесением ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП «Завод «Краян», за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованным ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец, как утверждается, попыталась пересчитать компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО.