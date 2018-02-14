Мэра Одессы Труханова задержали в аэропорту "Борисполь" и передали сотрудникам НАБУ (видео)
Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь".
Этот факт "Украинской правде", а также ряду СМИ подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро.
Информацию о задержании Труханова в аэропорту также опубликовал народный депутат Украины Мустафа Найем.
"Мэр Одессы Геннадий Труханов задержан в аэропорту "Борисполь" сотрудниками НАБУ. Геннадий Леонидович отсутствовал на рабочем месте уже пятьдесят дней - с 26 декабря прошлого года", – написал Найем на своей странице в Facebook.
В свою очередь в пресс-службе НАБУ на вопрос УНИАН относительно информации о задержании Труханова в аэропорту "Борисполь" ответили: "Еще уточняем. Мы не можем пока ни подтвердить, ни опровергнуть". На уточнение, вручало ли НАБУ Труханову подозрение, в пресс-службе сослались на официальное сообщение на сайте бюро от 13 февраля - об уведомлении Труханова о подозрении.
Кроме того, на просьбу прокомментировать заявление Слободяна о вручении сегодня Труханову подозрения следователями НАБУ, в пресс-службе бюро повторили, что эта информация еще уточняется, и посоветовали обратиться к ним через час.
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"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора. Приехали представители НАБУ, которые вручили ему подозрение", - сказал Слободян.
Как сообщал УНИАН, 14 февраля следователи НАБУ в аэропорту ”Борисполь” вручили прибывшему из-за границы Труханову подозрение.
13 февраля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры заочно сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.
Кроме того, в ходе проведения следственных действий по этому же уголовному производству были задержаны три человека.
Также о подозрении сообщено заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, а также еще одному лицу - оценщику.
Принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.
Пресс-служба Одесского городского совета заявляла, что Труханов отправился в командировку в Чехию.
Однако в Министерстве промышленности и торговли Чехии и Министерстве иностранных дел этой страны сообщили, что не располагают информацией о командировке Труханова в Прагу.