Заместителю Труханова вручили подозрение в "Борисполе", СМИ сообщают о его задержании

По информации ГПСУ, Вугельман прибыл в Украину из Израиля.

Заместителю мэра Одессы Геннадия Труханова Павлу Вугельману вручили подозрение в аэропорту "Борисполь". В то же время, в СМИ появились сообщения о его задержании.

Читайте такжеЖурналисты нашли доказательство наличия у мэра Одессы российского гражданстваПресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии УНИАН отметил, что пограничники выполнили отношении чиновника поручение НАБУ.

"В отношении данного гражданина также сегодня пограничники выполнили поручение правоохранительных органа, соответственно, НАБУ. Проинформировали инициатора, приехали следователи, вручили ему подозрение", - указал представитель ГПСУ.

Он уточнил, что Вугельман прилетел из Израиля.

В то же время в пресс-службе НАБУ на вопрос, могут ли они подтвердить информацию о задержании Вугельмана в "Борисполе", лишь отметили, что информация уточняется.

Тем временем, «Украинская правда», ссылаясь на НАБУ, сообщает о задержании Вугельмана.

Журналистка Наталья Седлецкая в Facebook сообщила, что чиновник прилетел из Тель-Авива. По ее информации, пограничники задержали его для передачи сотрудникам НАБУ, которые должны вручить Вугельману подозрение.

Ранее сообщалось, что мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, 14 февраля следователи НАБУ в аэропорту "Борисполь" вручили подозрение Труханову, который прибыл из-за границы. 13 февраля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры заочно сообщили Труханову о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий по этим уголовным производствам были задержано три человека. Также сообщено о подозрении заместителю мэра, директору департамента коммунальной собственности и председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, а также еще одному лицу - оценщику. Принимаются меры по установлению места нахождения подозреваемых и, в случае их отсутствия, будет решаться вопрос об объявлении их в розыск.

Пресс-служба Одесского городского совета заявляла, что Труханов поехал в командировку в Чехию. Однако в Министерстве промышленности и торговли Чехии и Министерстве иностранных дел этой страны сообщили, что не имеют информации о командировках Труханова в Прагу.