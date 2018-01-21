Климкин: погибших украинцев в Кабуле может быть больше
Климкин добавил, что решительно осуждает террористическую атаку в Кабуле и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Министр иностранных дел Павел Климкин допускает, что в результате атаки террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле мог погибнуть не один, а больше граждан Украины.
"К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - написал он в Twitter.
Климкин добавил, что решительно осуждает террористическую атаку в Кабуле и выразил соболезнования родным и близким погибших.
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Ранее в воскресенье представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины.
Как сообщалось, в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле в субботу 5 человек погибло и 6 ранено.
Среди погибших двое нападавших, которых было ликвидировано.
Еще 153 человек, в том числе 41 иностранец, эвакуировали.