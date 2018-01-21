В результате теракта в Кабуле погиб один украинец - МИД

В результате взрыва, который произошел вчера в отеле Intercontinental в столице Афганистана - городе Кабуле, погиб один украинец.

Об этом говорится в сообщении официального представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, которое опубликовано на его странице в соцсети Twitter.

«В Кабуле в результате нападения террористов на отель погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 20 января группа из четверых боевиков напала на Intercontinental Hotel в Кабуле и устроила перестрелку с силами безопасности.

Позже было сообщено, что в результате нападения погибли шесть гражданских лиц, в том числе одна иностранка. Ранения получили семь человек, среди которых, по меньшей мере, трое военных. Также силы безопасности убили четверых нападавших.