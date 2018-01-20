Боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле

Группа из четырех боевиков напала на Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и устроила перестрелку с силами безопасности.

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Менеджер отеля Ахмад Харис Наяб сообщил, что нападавшие смогли проникнуть в отель, и люди бежали под выстрелами со всех сторон, но он ничего не смог сказать о каких-либо жертвах, передает Reuters.

Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш не исключил, что среди боевиков были смертники.

Отель расположен на вершине холма и усилено охраняется, как и большинство общественных зданий в Кабуле, ранее был атакован боевиками Талибана в 2011 году. Он является одним из двух основных отелей класса люкс в Кабуле и используется для проведения мероприятий, включая конференции с участием правительственных чиновников.

В четверг, 18 января Посольство США в Кабуле предупредило граждан Соединенных Штатов о возможном нападении экстремистских групп на отели в Кабуле.