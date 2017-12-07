В АП решили снять Соболева с должности главы антикоррупционного комитета, а НАБУ не трогать - СМИ
12:07, 07 декабря 2017Политика
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6 декабря антикоррупционный комитет поддержал отставку Соболева с должности своего председателя.
Соболева хотят убрать с должности / фото УНИАН
Администрация президента сообщила ключевым международным партнерам Украины, что Егора Соболева снимут с должности главы антикоррупционного комитета Верховной Рады. О таком решении по итогам ночных консультаций представители АП проинформировали партнеров в четверг утром, сообщили источники "Украинской правды".
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Как известно, 6 декабря антикоррупционный комитет поддержал отставку Соболева с должности своего председателя.
На данный момент сообщается, что законопроект, которым парламенту предоставляется право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАПК, снят с повестки дня и не будет рассматриваться Радой.
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