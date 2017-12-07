В Раде пошли на попятную: законопроект об "убийстве" НАБУ снят с повестки дня - нардеп

Законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАПК, снят с повестки дня и не будет рассматриваться Радой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает внефракционный депутат Мустафа Найем.

По его словам, секретариаты парламентских фракций уже получили обновленную повестку дня, в которой нет проекта №7362.

"Когда-нибудь события этой ночи войдут в учебники истории. Сейчас просто поверьте на слово: трезвость отдельных политиков, реакция общественности, СМИ и личные контакты множества активистов в международных организациях сыграли не последнюю роль в этой истории", - говорится в сообщении нардепа.

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Как сообщал УНИАН, лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспеченич парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Документом предлагается дополнить закон «О Регламенте Верховной Рады Украины» новой главой 33-1 и статьей 216-2. Этими изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности.

При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента президентом, Кабинетом министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

В США уже заговорили о возможности сокращения поддержки Украины в случае увольнения главы НАБУ.