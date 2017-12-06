Антикоррупционный комитет Рады проголосовал за отзыв Соболева с должности председателя комитета

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции поддержал инициативу об инициировании перед парламентом процедуры отзыва Егора Соболева с должности председателя комитета. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

Согласно озвученному народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Юрием Буглаком предложению, этим решением предусматривается признать работу Соболева на должности председателя комитета неудовлетворительной и инициировать перед Верховной Радой процедуру отзыва его с должности председателя комитета.

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За это предложение проголосовали 12 членов комитета.

Против проголосовали внефракционные народные депутаты Виктор Чумак, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Олег Осуховский, Владимир Парасюк, Борислав Береза, народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко, а также от «БПП» Сергей Лещенко.

Сам Соболев воздержался, как и депутат от "Народного фронта" Юрий Тимошенко.

Во время обсуждения ряд депутатов выразили обеспокоенность возможным снятием Соболева с должности в контексте борьбы с коррупцией и деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины.

В частности, Деревянко назвал эти события "узурпацией власти Порошенко", а Лещенко высказал мнение, что это "смертный приговор НАБУ».

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Как известно, председатель комитета может быть отозван с должности по решению парламента.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Егор Соболев заявил, что в Верховной Раде собирают подписи, в частности, представители «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко», за отставку его с должности председателя Антикоррупционного комитета.

Позже, 29 ноября, Соболев утверждал, что в парламенте нет голосов для его отставки.