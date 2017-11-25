Порошенко: нужно принять закон о введении ответственности за непризнание Голодомора

Президент Петр Порошенко заявляет о необходимости принятия закона о введении ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Киеве во время траурных мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов.

Читайте такжеПорошенко почтил память жертв Голодомора: "Преступления против человечности не имеют срока давности" (фото, видео)«Наши потомки всегда должны помнить, что это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Голодомор. Более того - геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года», - заявил он.

Президент подчеркнул, что не признавать Голодомор так же аморально, как и отрицать Холокост.

«Я думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий (Голодомора и Холокоста - УНИАН). Для чего? Чтобы те, кто будет жить после нас, соблюдали закон Украины о признании Голодомора геноцидом украинского народа», - заявил он.

Порошенко добавил, что на сегодняшний день 14 стран на уровне парламентов тоже признали Голодомор в Украине 1932-33 годов геноцидом.

Как известно, сегодня в Украине чествуют память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.