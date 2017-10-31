"Надеюсь, под словом "хлам" подразумеваются "барыги": Саакашвили ответил на слова Авакова

Лидер партии «Движение новых сил», экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили считает, что возле Верховной Рады Украины военнослужащие Национальной гвардии охраняли не участников акции, а народных депутатов.

Об этом он написал в Facebook, отвечая на сегодняшнее сообщение в Facebook министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который приказал «снять силы МВД» с охраны периметра палаточного лагеря возле Верховной Рады.

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«Давно пора! Надеюсь, под словом «хлам» подразумеваются Розенблат, Березенко, Ляшко и другие славные представители барыг во власти, потому что Нацгвардия охраняла не протестующих, а депутатов от людей, которые пришли с ними пообщаться», - считает Саакашвили.

«Надеюсь, 7 ноября (в этот день начинается пленарная неделя парламента - УНИАН), когда депутаты Рады будут сдавать экзамен народу, они не окажутся за спинами нацгвардийцив, и 7-го люди смогут проходить свободно, без прохождения нескольких кордонов полиции для общения с депутатами по поводу невыполненных обещаний», - добавил он.

Обращаясь к народным депутатам, Саакашвили отметил: «Дорогие депутаты, следуйте приказу вашего министра и приходите на заседание без охранников и не через задний ход, чтобы посмотреть в глаза вашим согражданам, они вам гарантируют физическую неприкосновенность в обмен на снятие депутатской неприкосновенности и выполнение другого обещанного, которого уже три года ждут».

Как сообщал УНИАН, с 17 октября возле здания Верховной Рады проходит акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части ул. Грушевского. После этого несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.

Организаторами акции выступают партии "Объединение "Самопомич", ВО "Батькивщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус" и ряд общественных организаций.

Сегодня в Facebook Аваков написал: «Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой - больше не намерены. Дал команду снять силы МВД по охране периметра ".

Ранее в комментарии УНИАН заместитель командующего Нацгвардией по общественной безопасности генерал-майор Валерий Бондарь утверждал, что дополнительного финансирования из госбюджета для несения службы нацгвардийцямы в связи с проведением акции возле парламента не требуется.