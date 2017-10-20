Порошенко и Аваков поскандалили из-за палаток под Радой - СМИ
Источники журналистов утверждают, что Порошенко обвинил Авакова, что тот позволил появиться палаточному городку.
Президент Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом.
Об этом говорится в статье "Майдан Михо", или Саакашвили сам на сам с Порошенко" на сайте "Украинской правды".
По данным СМИ от источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД.
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Президент был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского.
Президент обвинил Авакова, что тот позволил появиться палаточному городку.
У главы МВД были свои аргументы, мол, выбирая между кровавой дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее.
По данным УП, 19 октября вечером Аваков снова был у Порошенко на Банковой.
Как сообщал УНИАН, в палаточном городке возле Верховной Рады Украины находятся около 200 человек. Ночь на акции за "большую политическую реформу" прошла спокойно, без инцидентов и столкновений.