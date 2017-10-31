Аваков назвал палаточный городок под Радой "хламом" и приказал снять охрану с периметра парламента

10:40, 31 октября 2017
Политика
32 0

Аваков пояснил, что не намерен в дальнейшем тратить государственные ресурсы для охраны палаточного городка.

Аваков назвал палаточный городок

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков приказал «снять силы МВД» с охраны периметра палаточного лагеря возле Верховной Рады. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте такжеПод Радой собрались около 400 митингующих и 700 правоохранителей - МВД

«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой - больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра», - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, с 17 октября у здания Верховной Рады проходит акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части улицы Грушевского. После этого несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», и ряд общественных организаций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Аваков#палаточный городок под Радой#охрана палаточного городка