Аваков назвал палаточный городок под Радой "хламом" и приказал снять охрану с периметра парламента
Аваков пояснил, что не намерен в дальнейшем тратить государственные ресурсы для охраны палаточного городка.
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков приказал «снять силы МВД» с охраны периметра палаточного лагеря возле Верховной Рады. Об этом он сообщил в Facebook.
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«Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой - больше не намерены. Дал команду снять силы МВД с охраны периметра», - написал Аваков.
Витрачати державні ресурси і охороняти далі цей мотлох під Радою - більше не маємо наміру. Дав команду зняти сили МВС з охорони периметра.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 31, 2017
Как сообщал УНИАН, с 17 октября у здания Верховной Рады проходит акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.
Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части улицы Грушевского. После этого несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.
Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», и ряд общественных организаций.