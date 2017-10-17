К частной резиденции Порошенко стянули силовиков и технику - нардеп (фото, видео)

К частной резиденции президента Украины Петра Порошенко стянули силовиков и военную технику. Об этом сообщила народный депутат Виктория Войцицкая на странице в Facebook.

"То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков - Ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на некоторое время? Тут кого бояться?", - говорится в сообщении нардепа.

По словам Войцицкой, сами силовики объясняют свое присутствие там в большом количестве "проведением учений".

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Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательство, а также создание Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.