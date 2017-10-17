Митингующие у Рады сворачивают флаги, палатки остаются

Участники митинга, которые напротив здания Верховной Рады на площади Конституции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство, сворачивают партийные флаги.

Как передает корреспондент УНИАН, люди начали понемногу расходиться, но большинство еще остается на площади Конституции, на улице Грушевского и на территории Мариинского парка.

Непосредственно на площади Конституции продолжают оставаться около 150 участников собрания. С установленной на площади сцены играет рок-музыка и никто из организаторов акции или народных депутатов не выступает.

На улице Грушевского еще остается около 350-400 активистов, объединяются вокруг полевой кухни, палаток, а также хаотично ходят по проезжей части.

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На Грушевского пока установлено 11 больших палаток. В Мариинском парке установлено 6 больших палаток и около 25 малых туристических и альпинистских палаток. На площади Конституции установлено не менее 11 малых палаток.

Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.

Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.