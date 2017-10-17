Митингующие у Рады сворачивают флаги, палатки остаются
Люди начали понемногу расходиться, но большинство еще остается на площади Конституции.
Участники митинга, которые напротив здания Верховной Рады на площади Конституции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство, сворачивают партийные флаги.
Как передает корреспондент УНИАН, люди начали понемногу расходиться, но большинство еще остается на площади Конституции, на улице Грушевского и на территории Мариинского парка.
Непосредственно на площади Конституции продолжают оставаться около 150 участников собрания. С установленной на площади сцены играет рок-музыка и никто из организаторов акции или народных депутатов не выступает.
На улице Грушевского еще остается около 350-400 активистов, объединяются вокруг полевой кухни, палаток, а также хаотично ходят по проезжей части.
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На Грушевского пока установлено 11 больших палаток. В Мариинском парке установлено 6 больших палаток и около 25 малых туристических и альпинистских палаток. На площади Конституции установлено не менее 11 малых палаток.
Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.
Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.