Премьер Венгрии использовал украинский закон об образовании как повод поддержать Путина - нардеп

Венгры проявили себя как ярые националисты и дали понять, что их правительство будет действовать против Украины во всех международных организациях.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Владимир Арьев, комментируя реакцию Венгрии на украинский закон об образовании.

"Российский и венгерский парламенты почти синхронно атакуют закон Украины об образовании. От первых ничего другого ждать и не приходилось, а вот венгры проявили себя как ярые националисты. К тому же венгерское правительство дало понять, что будет действовать против Украины во всех международных организациях. Таким образом премьер Орбан использовал закон об образовании как повод для того, чтобы поддержать Путина, с которым у венгерского лидера вполне дружеские отношения", - написал нардеп.

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Арьев напомнил, что ситуацией в Венгрии из-за сворачивания демократических процессов и институтов давно обеспокоен Евросоюз.

"Процессы, которые происходят в окружающих нас странах настораживают - ЕС также критиковал за отход от демократии еще и Польшу. Эти вызовы должны заставить украинскую дипломатию к более решительным и жестким действиям. А нам стоит приготовиться к попыткам вмешательства во внутренние дела западного соседа", - считает депутат.

По его словам, СБУ должна направить повышенное внимание на Закарпатье в этих условиях, а украинская власть должна твердо отстаивать право на изменения в образовательном законодательстве, которые вполне соответствуют Европейской Хартии региональных языков или языков национальных меньшинств.

Как сообщал УНИАН ранее, 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», которым предусмотрено реформирование образовательной сферы. Законом вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский. Также предусмотрено, что в учреждениях образования, согласно образовательной программы, могут выкладываться одна или несколько дисциплин двумя и более языками - государственным языком, английским и другими официальными языками Европейского Союза.

Позже президент Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине не запрещается изучать языки национальных меньшинств, но каждый ребенок должен владеть украинским.