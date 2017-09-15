В МИДе надеются, что после разъяснений Венгрия изменит риторику по закону об образовании в Украине

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины надеются, что Венгрия изменит риторику о прекращении поддержки инициатив Украины в международных организациях из-за закона об образовании в части языков национальных меньшинств.

Читайте такжеРяд европейских стран обратится в Совет Европы и ОБСЕ из-за нового закона об образовании в УкраинеКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили обеспокоенность относительно нового закона.

«Министр иностранных дел Венгрии (Петер Сийярто - УНИАН) сказал, что мы воткнули в спину им нож. Сегодня не было такой аргументации, такой риторики. Я думаю, сегодня состоялась профессиональная беседа. Мы ожидаем, что министр изменит свою риторику после того, как им были предоставлены разъяснения», - сказал Пристайко.

При этом он назвал неадекватным заявление Венгрии о намерении приостановить поддержку инициатив Украины в международных организациях.

«Я считаю, что это неадекватно было, потому что мы приняли закон. Эта реакция была неадекватной. Именно поэтому мы хотели собрать (послов и дипломатов), чтобы объяснить, чтобы обсудить закон, каким образом будем обучать, и что не следует прекращать поддержку всех инициатив», - подчеркнул первый замминистра.

«И сегодня Лилия Михайловна (Гриневич - министр образования и науки) начала с того, что сказала, во время агрессии и войны, еще надо подумать, кто кому вставляет в спину нож, обсуждая такие вещи, как образование, и предупреждая, что мы не будем поддерживать никаких ваших инициатив нигде», - заявил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании относительно языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.