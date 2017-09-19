Языковые положения закона об образовании не должны противоречить международным обязательствам Украины - МИД Польши

Языковые положения закона об образовании что касается языка обучения представителей национальных меньшинств, не должны противоречить международным обязательствам Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцки.

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В частности, он сказал, что польская позиция по закону об образовании насчет языков обучения представителей национальных меньшинств «встречает понимание у украинской стороны».

Дипломат добавил, что Польша получила ответа от Украины по тем вопросам, которые заинтересовали польскую сторону в связи с этим законом.

«И понимаем также обеспокоенность и украинской стороны. Об этом я также на прошлой неделе разговаривал в Варшаве с заместителем министра (иностранных дел Украины) Сергеем Кислицей. Чтобы понять лучше суть тех предлагаемых изменений, нужно понять и ситуацию, которой обеспокоена Украина», - сказал Чихоцки.

«Тем не менее со своей стороны, мы хотели бы Украину также предостеречь, чтобы эти изменения не вызвали конфликта с международными обязательствами Украины о языках национальных меньшинств», - подчеркнул польский дипломат.

Как сообщал УНИАН, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заверяет, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.