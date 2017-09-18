В Украине не запрещается изучать языки нацменьшинств, но каждый ребенок должен владеть украинским - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что в Украине не запрещается изучать языки национальных меньшинств, но каждый ребенок должен владеть украинским языком.

Об этом президент сказал во время встречи с лидерами украинской общины и крымскотатарских организаций США сегодня в Нью-Йорке, комментируя положения закона об образовании.

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«Неделю назад мы провели очень важную образовательную реформу. Мы возвращаем в Украину украинскую школу - это очень просто. Причем мы никому не запрещаем изучать языки национальных меньшинств, но каждый ребенок, который закончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, который мы должны защитить в Украине. Этого никогда не делалось раньше», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», которым предусмотрено реформирование образовательной сферы.

Законом вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, в Заключительных положениях закона установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, национальным меньшинствам Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

МИД ряда стран выразили обеспокоенность по поводу норм закона о языке обучения представителей нацменьшинств в Украине.

В Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.