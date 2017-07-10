Спасшегося от ГПУ нардепа Полякова заметили обедающим в ресторане вместе с главой комитета Пинзеником

Первого заместителя главы регламентного комитета Павла Пинзеника и народного депутата Максима Полякова, заметили обедающими вместе в ресторане The Burger в центре Киева.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Светлана Залищук. По ее словам, фотографию обедающих вместе политиков прислал ей "анонимный подписчик".

Читайте такжеЛуценко назвал регламентный комитет Рады "группой, где ворон ворону глаз не выклюет"

Отметим, что на прошлой неделе регламетный комитет ВР под руководством Пинзеника назвал недостаточно обоснованными представления Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности нардепа Полякова.

"И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?" - процитировала Залищук вопрос человека, который прислал ей это фото.

"Вместе с неприкосновенностью в Раде работает еще один институт, не регламентированный Конституцией - круговая порука. Ее изменениями к Основному закону не отменишь", - добавила Залищук.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник 7 июля после заседания комитета по представлениям на народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Борислава Розенблата заявил, что в деле Розенблатта все "очевиднее", чем в деле Максима Полякова.

Напомним, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутатов Розенблата и Максима Полякова.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

6 июля Регламентный комитет назвал недостаточно обоснованными представления ГПУ в отношении Полякова и направил соответствующие документы председателю Верховной Рады Парубию.