Луценко поругался с членами регламентного комитета: "Вы все здесь занимаетесь покрыванием коррупции"

Генеральный прокурор Юрий Луценко поссорился с членами регламентного комитета Верховной Рады и покинул его заседание. Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как члены комитета начали перебивать Луценко, когда тот отвечал на вопросы, не давая ему возможности закончить фразу.

Читайте такжеВ регламентном комитете показали аудио - и видеозаписи в деле Полякова и РозенблатаНа такие действия депутатов Луценко начал выкрикивать: “Вы необъективно относитесь здесь, в комитете... Вы боитесь, чтобы люди увидели коррупцию, вы все здесь занимаетесь покрыванием коррупции... Принимайте решение, в конце концов, не занимайтесь самоубийством Верховной Рады!”.

Теперь в заседании комитета объявлен бессрочный перерыв.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, регламентный комитет ВР должен рассмотреть представление генпрокурора «О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича», «О предоставлении согласия на задержание народного депутата Полякова Максима Анатольевича», «О предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Полякова Максима Анатольевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)».

21 июня Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности депутатов Борислава Розенблата и Полякова.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.