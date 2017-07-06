Регламентный комитет признал необоснованными представление на Полякова

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента назвал недостаточно обоснованными представления Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Максима Полякова и решил направить их председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали члены комитета на заседании, в целом состоялось три голосования.

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Голосуя за представление о даче согласия на привлечении Полякова к уголовной ответственности, члены комитета решили направить этот документ председателю ВР с заключением комитета и объяснениями самого депутата.

Голосуя за представление о даче согласия на задержание Полякова, комитет решил, что «такое представление недостаточно обосновано и мотивировано», а также не содержит достаточно оснований, подтверждающих необходимость задержания Полякова. Это представление также направлено Парубию.

Относительно представления о даче согласия на арест Полякова комитет решил, что «такое представление недостаточно обосновано и мотивировано» и не содержит оснований, которые бы доказывали необходимость избрания Полякову меры пресечения в виде содержания под стражей. Комитет принял заключение по представлению и направил его вместе с объяснениями Полякова председателю ВР.

За эти заключения в отношении всех трех представлений члены комитета проголосовали единогласно.

Также комитет принял обращение к генпрокурору относительно «совершения работниками НАБУ деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 370 «Провокация подкупа» Уголовного кодекса Украины, и внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований и начала расследования». Обращение члены комитета также поддержали единогласно.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, Регламентный комитет ВР рассматривал три представления: «О даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича», «О даче согласия на задержание народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича», «О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)».

21 июня Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности депутатов Борислава Розенблата и Полякова.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершении других действий, связанных с добычей янтаря. Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.