В деле Розенблата все "очевиднее", чем в деле Полякова - Пинзеник

Первый заместитель председателя регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник считает, что в деле народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Борислава Розенблатта все «очевиднее», чем в деле представителя «Народного фронта» Максима Полякова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания комитета.

«Различие между этими двумя решениями обусловлено, в первую очередь, качеством доказательной базы по этим двум депутатам. Что касается сегодняшнего вопроса по Розенблату, мне кажется, что для всех все более-менее было очевидно», - сказал Пинзеник.

По Полякову, отметил он, на базе тех материалов, которые были предоставлены накануне комитет пришел к выводу, что их недостаточно для того, чтобы рекомендовать Верховной Раде дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности, а тем более - рекомендовать дать согласие на его задержание и арест.

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«Вывод такой делается на основании оценки всей совокупности доказательной базы, которая была предложена Генеральной прокуратурой, и заслушивания всех пояснений как депутата Полякова, так и представителей прокуратуры», - заявил Пинзеник.

Говоря о даче согласия на привлечение Розенблата к уголовной ответственности, Пинзеник пояснил, что на принятие решения комитета о признании представления законным, мотивированным и обоснованным повлияла продемонстрированная генпрокурором Юрием Луценко доказательная база, а также другая его информация и «реакция на наши предостережения, которые были высказаны при рассмотрении вопроса о привлечении к уголовной ответственности Полякова».

Пинзеник пояснил, что был высказан ряд сомнений по поводу того, каким образом была собрана доказательная база в производствах по Розенблату и Полякову.

«Генеральный прокурор откликнулся на наши предостережения и внес информацию в Единый реестр досудебных расследований. Все возможные нарушения Национального антикоррупционного бюро в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также в ходе осуществления негласных следственно-розыскных действий должны получить надлежащую правовую оценку», - сказал он и добавил, что комитет принял это к сведению.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, Регламентный комитет ВР признал все три представления на Розенблатта законными, мотивированными, достаточными и обоснованными и направил их председателю ВР Андрею Парубию.

21 июня генеральный прокурор Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутатов Розенблатта и Полякова. В действиях Розенблатта усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.

6 июля Регламентный комитет назвал недостаточно обоснованными представления ГПУ в отношении Полякова и направил соответствующие документы председателю ВР Андрею Парубию.