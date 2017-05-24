Луценко назвал начало суда над Януковичем самым большим своим достижением на посту генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает начало судебных процессов над экс-президентом Виктором Януковичем самым большим своим достижением на посту.

Об этом Луценко заявил во время выступления в Верховной Раде с информацией о деятельности органов прокуратуры.

"Самым большим своим достижением на посту генерального прокурора я считаю завершение расследования и начало суда над бывшим президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене", - сказал он.

По словам генпрокурора, "Янукович был самым большим злом для украинского народа". И я докажу, чтобы это зло было наказано", - уверил Луценко.

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Он добавил, что, несмотря на политическое, с его точки зрения, решение Интерпола об отказе в розыске Януковича и ряда лиц из его окружения, Генпрокуратура будет и в дальнейшем преследовать и наказывать бывших высокопоставленных преступников, в том числе за расстрелы людей на Майдане Незалежности в 2014 году.

В этом контексте Луценко напомнил, что против Януковича и его окружения открыто десятки уголовных производств, некоторые из них завершены, и сейчас вопрос за судом.