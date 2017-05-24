Луценко назвал начало суда над Януковичем самым большим своим достижением на посту генпрокурора
По словам генпрокурора, "Янукович был самым большим злом для украинского народа".
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает начало судебных процессов над экс-президентом Виктором Януковичем самым большим своим достижением на посту.
Об этом Луценко заявил во время выступления в Верховной Раде с информацией о деятельности органов прокуратуры.
"Самым большим своим достижением на посту генерального прокурора я считаю завершение расследования и начало суда над бывшим президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене", - сказал он.
По словам генпрокурора, "Янукович был самым большим злом для украинского народа". И я докажу, чтобы это зло было наказано", - уверил Луценко.
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Он добавил, что, несмотря на политическое, с его точки зрения, решение Интерпола об отказе в розыске Януковича и ряда лиц из его окружения, Генпрокуратура будет и в дальнейшем преследовать и наказывать бывших высокопоставленных преступников, в том числе за расстрелы людей на Майдане Незалежности в 2014 году.
В этом контексте Луценко напомнил, что против Януковича и его окружения открыто десятки уголовных производств, некоторые из них завершены, и сейчас вопрос за судом.