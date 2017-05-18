Суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича на 29 мая

Оболонский районный суд Киева на 29 мая перенес подготовительное заседание в уголовном производстве о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены.

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Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича о необходимости предоставить им время для ознакомления с 717 листами приложений к ходатайству, предоставленными сегодня суд стороной обвинения после его объявления о назначении по делу Януковича специального судебного заседания для рассмотрения дела по существу.

“Для обеспечения состязательности сторон суд принял решение об удовлетворении ходатайства стороны защиты. В деле объявляется перерыв до 10.00 29 мая”, - отмечается в постановлении суда.

Кроме того,суд обязал защитников Януковича на следующем заседании подготовиться и определить свое мнение по поводу возможности или невозможности назначения специального судебного заседания, а также о возможности или невозможности проведения судебных заседаний или с участием суда присяжных, или с участием трех профессиональных судей.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня в Оболонском райсуде Киева во время подготовительного заседания прокурор Руслан Кравченко заявил, что прокуратура просит суд назначить рассмотрение по существу дела против экс-президента в форме специального судебного заседания.