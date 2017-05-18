Суд отказал защите Януковича в привлечении правовой помощи РФ

Оболонский районный суд Киева во время подготовительного заседания по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича отказал защитникам в удовлетворении ходатайства о привлечении правовой помощи РФ к рассмотрению дела.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение огласил председательствующий коллегии судей Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко.

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"При таком обвинении, суд считает, что обращение за международной правовой помощью в рамках данного дела к Российской Федерации будет противоречить целям и задачам тех конвенций, которые были ранее подписаны между Украиной и Российской Федерацией", - заявил председательствующий судья.

Также судья отметил, что у Януковича есть не только права, но и обязанности явиться на заседание суда. И учитывая, что он не может явиться на суд лично, ему предложили присутствовать при помощи видеоконференции.

"Суду не нужно и суд не будет обращаться в Министерство юстиции Российской Федерации, а также Ростовский областной суд Российской Федерации. Если конференция состоится, то она состоится на основании решения Оболонского суда, а не на основании условий, которые выставляет обвиняемый, Минюстиции Российской Федерации или ростовский суд", - заявил председательствующий судья.

В связи с этим защита просила объявить перерыв в заседании, чтобы осуществить выезд на встречу с Януковичем и обсудить дальнейшее участие в заседании.

Однако, суд также отказал в удовлетворении ходатайства защитников экс-президента Виктора Януковича для объявления перерыва в подготовительном судебном заседании по делу о государственной измене с целью встречи с их подзащитным для согласования позиций.

Как говорится в решении Оболонского райсуда Киева, “в настоящее время судом приняты все меры, чтобы обвиняемый мог принять участие в судебном заседании... У стороны защиты есть программа возможностей для организации участия обвиняемого Януковича в судебном заседании. Суд отметил, что стороне защиты было достаточно двух недель, чтобы согласовать свою позицию с обвиняемым”.

В свою очередь, на судебном заседании сторона обвинения обратила внимание на тот факт, что украинское законодательство не предусматривает предоставление лицу, которое объявлено в розыск, возможности принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, а предусматривает только личное присутствие. Кроме того, прокуроры назвали позицию стороны защиты и обвиняемого манипуляцией для затягивания процесса.

Сейчас Оболонский райсуд рассматривает другие ходатайства защиты Януковича.

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Напомним, 28 ноября 2016 года генпрокурор Украины Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

4 мая состоялось подготовительное заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении Януковичем государственной измены.

Однако в заседании был объявлен перерыв до 10.00 18 мая, поскольку суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о вызове подзащитного в суд. Перерыв объявлен для того, чтобы подготовить видеоконференцию с обвиняемым. Видеоконференция по решению суда будет проходить лишь на время подготовительного судебного заседания.