Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене (видео)

"Учитывая то, что Янукович находится за пределами, не прибывает на вызовы и фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание подозрения объявляется устно, а именно сообщение о подозрении сегодня час назад отправлено на все известные адреса проживания и последнего пребывания Виктора Федоровича, а также после окончания моего выступления будет вручено адвокату последнего. Указанное сообщение о подозрении составлено мною как генпрокурором Украины ", - заявил Луценко.

По словам генпрокурора, производство по этому делу расследуется главной военной прокуратурой.

"Согласно содержанию сообщения, Янукович Виктор Федорович подозреваются в том, что 1 марта 2014 года, будучи гражданином Украины, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно, в нарушение требований статей 1, 2, 65, 68, 132, 133,134 Конституции Украины совершил государственную измену, а также с целью содействия Российской Федерации и ее представителям в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, надеясь получить поддержку и защиту от представителей власти Российской Федерации для дальнейшего длительного проживания на территории этой страны и избежания уголовной ответственности в Украине, для представлении о легитимности действий представителей власти и должностных лиц Вооруженных сил Российской Федерации, придания видимости законности и оккупации подразделениями Вооруженных силам Российской Федерации территории полуострова Крым, осознавая явную противоправность своих действий, составил, подписал и обратился письменным заявлением к президенту Российской Федерации Путину с просьбой использовать Вооруженные силы этого государства на территории Украины, чем предоставил иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины ... ", - заявил Луценко.

"А теперь не как генеральный прокурор. Я обвиняю Януковича как украинец в том, что он открыл двери агрессивной войне против нашего государства, что он разрушил суверенитет государства, которому присягал на Конституции, в том, что в результате были убиты 2263 военнослужащих Украины и 8394 из них ранены, 1 миллион 700 тысяч беженцев, неизмеримое количество убитых и раненых гражданских. Это все на совести того, кто смеет сегодня врать в глаза украинскому народу. На все придет время расплаты", - добавил Луценко.