Киевский суд вызывает Януковича на заседание по делу о госизмене 4 мая

Оболонский районный суд города Киева вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича на заседание по делу о государственной измене, которое состоится 4 мая.

Соответствующая повестка по уголовному производству №1-кп/756/553/17 относительно обвинения Януковича в госизмене размещена на сайте " Судова влада України ".

Читайте также"Зеленый свет заочному суду над Януковичем: Порошенко подписал изменения в Уголовный кодекс

В тексте отмечается, что суд вызывает Януковича в качестве обвиняемого на 10.00 по делу по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

"Судебное заседание назначено на 10.00 4 мая. Автоматизированная система распределения дел уже определила коллегию судей, председательствующим в которой будет председатель суда Владислав Девятко", - сказала пресс-секретарь Оболонского райсуда Инна Свинаренко.

Она отметила, что заседание суда будет проходить в открытом режиме.

28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.

14 марта Луценко заявил, что Печерский райсуд Киева не может рассматривать обвинительный акт о государственной измене в отношении Януковича, поскольку все его судьи участвовали в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.