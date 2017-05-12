Столкновения в Днепре 9 мая: одного из "титушек" отправили за решетку (фото)

Один из нападавших на ветеранов АТО в Днепре во время массовых мероприятий 9 мая уже за решеткой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Первый Днепровский титушка уже за решеткой - приговором суда арестован на 2 месяца. И настроение разное на двух фотографиях с разницей в два дня.. и вилкулы не помогли...

Далее гарантированно будет..», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая помощь». По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

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Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая направлялась также к Монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла потасовка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек.

Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских. 10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровской области. В частности, подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепр Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности. Начальником областной полиции Днепропетровской области назначен Виталий Глуховеря.