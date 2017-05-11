Следователи допрашивают Вилкула по делу массовых беспорядков в Днепре 9 мая - Сарган

Следователи областной прокуратуры Днепропетровской области допрашивают в качестве свидетеля народного депутата Александра Вилкула по делу о массовых беспорядках в Днепре 9 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Следователи облпрокуратуры Днепропетровской области сейчас допрашивают народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула в статусе свидетеля. Также один из задержанных уже пошел на сотрудничество со следствием и дал важные для следствия показания на организатора одной из групп, совершивших массовые беспорядки", - сказано в сообщении.

Также она сообщает, что по данному делу уже допрошен в качестве свидетеля представитель Социалистической партии Иван Ступак.

Кроме того, сейчас проводятся следственные действия с 7 задержанными по этому делу.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая помощь».

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

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Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая направлялась также к Монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла потасовка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделение полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровской области. В частности, подписаны приказы об увольнении руководителя Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Игоря Репешко и руководителя полиции города Днепр Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

Начальником областной полиции Днепропетровской области назначен Виталий Глуховеря.