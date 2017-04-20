"Ничего об Украине без Украины": Порошенко уверен, что Трамп никогда не признает аннексию Крыма

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма.

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Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба главы государства.

«Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма», - сказал Порошенко.

Президент напомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Глава государства отметил, что в течение длительного времени обе американские партии - демократов и республиканцев - поддерживали Украину.

«Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции в отношении Украины», - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что имел несколько телефонных разговоров с президентом США Трампом, встречу с вице-президентом Майком Пенсом, эффективные разговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

«Имеем четкую позицию: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров», - сказал президент.