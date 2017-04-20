Россия на учениях отрабатывает приемы захвата городов - Турчинов

Российская Федерация на военных учениях отрабатывает приемы захвата и удержания городов, а также формирования ударных групп для окружения сил противника. Об этом сегодня заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает LIGA.net.

"Только на протяжении марта-апреля этого года в Западном военном округе России проведен ряд командно-штабных учений с задействованием до 45 тысяч военнослужащих. Отработаны тактические приемы захвата и удержания городов, формирование ударных групп для окружения сил противника", - сказал он.

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По его словам, для переброски на большие расстояния личного состава и вооружения ВС РФ министерство транспорта и предприятие "Российские железные дороги" дополнительно закупают 300 тысяч универсальных вагонов.

Турчинов напомнил, что указом российского президента Владимира Путина с 1 июля предусмотрено увеличение численности военнослужащих вооруженных сил РФ, которые составят почти 1,9 млн солдат.

Как известно, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия может расширить военную агрессию против Украины.