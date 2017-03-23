Евровидение-2017: организаторы конкурса предлагают транслировать выступление Самойловой из России

Организатор конкурса "Евровидение" Европейский вещательный союз предложил Первому каналу России организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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"Принимая во внимание, что запрет на въезд может остаться в силе, и в целях сохранения неполитического характера песенного конкурса "Евровидение", европейский вещательный Союз работал, предпринял беспрецедентный шаг, предложив Первому каналу России возможность транслировать выступление Юлии Самойловой во 2 полуфинале конкурса в прямом эфире", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" на территории оккупированного Россией Крыма, куда въехала с нарушением установленного Украиной порядка, чем, соответственно, нарушила украинское законодательство.

Как отметила председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, любые исключения в отношении российской певицы поставили бы под сомнение принцип равенства людей перед законом, поскольку ею совершено преступление, предусмотренное ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины. По убеждению депутата, решение СБУ о запрете Самойловой въезда вполне правомерно и гуманно, поскольку позволяет ей избежать ареста и обоснованного уголовного преследования за совершение действий, которые определяются действующим законодательством Украины.