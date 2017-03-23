У Путина хотят, чтобы Украина пересмотрела решение о недопуске Самойловой на Евровидение

В Кремле хотят, чтобы решение Украины о недопуске российской исполнительницы Юлии Самойловой к Евровидению в Киеве было пересмотрено, несмотря на посещение ею аннексированного Крыма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, наверное, это наносит удар по престижу Евровидения. Мы знаем, что представители Евровидения высказали сожаление в связи с этим решением. Мы также считаем это решение чрезвычайно неудачным и, на самом деле, мы конечно ожидали, что это решение до конкурса будет пересмотрено, и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что запрет введен не организаторами Евровидения, а властями Украины.

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"Здесь, безусловно, у этой истории есть эмоциональная и морально-этическая сторона, и фактологическая. Фактологическая четко свидетельствует, что подрывается авторитет этого конкурса", - сказал он.

"Что касается самой украинской стороны, то повторяю, что решение, с нашей точки зрения, абсолютно несправедливое, оно неудачное, и мы все-таки надеемся, что оно будет пересмотрено", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" на территории оккупированного Россией Крыма, куда въехала с нарушением установленного Украиной порядка, чем, соответственно, нарушила украинское законодательство.

Как отметила председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, любые исключения в отношении российской певицы поставили бы под сомнение принцип равенства людей перед законом, поскольку ею совершено преступление, предусмотренное ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

По убеждению депутата, решение СБУ о запрете Самойловой въезда вполне правомерно и гуманно, поскольку позволяет ей избежать ареста и обоснованного уголовного преследования за совершение действий, которые определяются действующим законодательством Украины.