"Надо быть честными": двое американских конгрессменов поддержали предоставление Украине летального оружия

Член судебного, бюджетного и регламентного комитетов, сенатор Дик Дербин во время визита в Киев заявил, что для Вашингтона пришло время предоставить Украине оружие летального действия, чтобы защищаться от совместных российско-сепаратистских сил. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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По словам сенатора, конфликт на востоке Украины достиг той точки, когда уже "надо быть честными". Дербин, второй по старшинству демократ в Сенате, вспомнил, что предыдущая администрация Барака Обамы не хотела предоставлять Киеву летальное оружие, заявляя, что это может привести к эскалации конфликта. Теперь же, по словам сенатора, "настало время взглянуть на реальность".

Говоря о действиях России, он заявил: "То, что они делают на востоке Украины, в Донецке, не дает знать, чтобы они были готовы отступить. Мы должны дать Украине инструменты и вооружения, в которых она нуждается, чтобы защитить свой собственный народ".

Конгрессмен Майк Квигли в свою очередь сказал, что предоставление Украине оружия летального действия необходимо, потому что ее противник использует новейшие технологии, и украинцы "противостоят передовой силе".

Издание сообщает, что оба законодатели встретились в Киеве в ходе своих отдельных поездок по странам Восточной Европы и Балтии с целью выразить поддержку этим странам, заявили, что не удовлетворены позицией относительно Украины нынешнего президента Дональда Трампа.

По словам Квигли, эта позиция "несколько шизофреническая" и меняется в зависимости от того, кого президент слушает и что смотрит.

В США много политических и военных деятелей выступают за предоставление Украине летального оружия. Дональд Трамп не давал знать своей позиции по этому вопросу. Предыдущий президент США Барак Обама заявлял, что выступает за политическое, а не военное решение конфликта на востоке Украины, его администрация все время отказывалась предоставить Украине оружие летального действия. В Вашингтоне каждый раз отмечали, что такое решение не окончательное и может быть изменено в случае эскалации агрессии России.

Напомним, 22 сентября 2016 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект «О поддержке стабильности и демократии в Украине», который, кроме вопроса санкций, регулирует поставки летального оборонительного оружия Киеву. Согласно установленной процедуре, законопроект должна также одобрить верхняя палата парламента - Сенат и подписать президент США.

Однако законопроект «застопорился» в Сенате в руках сенатора-республиканца Боба Коркера. Сенатскую версию законопроекта, соспонсорамы которого выступили только демократы, выдвинули на рассмотрение верхней палаты 9 декабря, всего за несколько дней до завершения ее работы. Помощник Коркера возложил ответственность за недостаток двухпартийной поддержки в Сенате после принятия законопроекта с поддержкой обеих партий в Палате представителей, на отсутствие консенсуса между администрацией и законодателями, как демократами, так и республиканцами. Поэтому законодательство STAND for Ukraine теперь будут рассматривать в Палате представителей избранные на ноябрьских выборах конгрессмены.

В начале февраля стало известно, что сопредседатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энґель и член Комитета республиканец Адам Кинзингер повторно внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса США законопроект «О поддержке стабильности и демократии в Украине» (STAND for Ukraine Act 2017).