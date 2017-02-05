В Конгрессе США вновь рассмотрят законопроект о предоставлении летального оборонительного оружия Украине

Законопроект H. R. 830, смысл которого аналогичен смыслу прошлогоднего законодательства, предусматривает оказание помощи Украине во внедрении реформ и кодификацию в закон санкций против России, введенных за ее незаконную аннексию Крымского полуострова.

Об этом сообщает "Голос Америки".

К конгрессменам Енгелю и Кинзингерау присоединились 23 первоначальных соспонсоров законопроекта STAND for Ukraine.

Напомним, 22 сентября 2016 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект «О поддержке стабильности и демократии в Украине», который, кроме вопроса санкций, регулирует поставки летального оборонительного оружия Киеву.

Согласно установленной процедуре, законопроект должен был также одобрить верхняя палата парламента - Сенат и подписать президент США.

Читайте также США будут работать над восстановлением мира на границах Украины - Трамп

Однако законопроект «застопорился» в Сенате в руках сенатора-республиканца Боба Коркера.

Сенатскую версию законопроекта, соспонсорами которого выступили только демократы, выдвинули на рассмотрение верхней палаты 9 декабря, всего за несколько дней до завершения ее работы. Помощник Коркера возложил ответственность за недостаток двухпартийной поддержки в Сенате после принятия законопроекта с поддержкой обеих партий в Палате представителей, на отсутствие консенсуса между администрацией и законодателями как демократами, так и республиканцами.

Поэтому законодательство STAND for Ukraine теперь будут рассматривать в Палате представителей избранные на ноябрьских выборах конгрессмены.