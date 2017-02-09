У Путина отрицают "крупную сделку" с администрацией Трампа по Донбассу

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, соответствует ли действительности подготовка «большой сделки» между Белым домом и Кремлем, где новая администрация США может пойти на уступки по украинскому вопросу.

"Безусловно, вряд ли вот этот "внутриукраинский конфликт" может быть предметом какой-то сделки, и конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности", - сказал Песков.

Он утверждает, что "предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством".

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При этом Песков заявил, что в перспективных контактах Москвы и Вашингтона по "украинским делам хочется надеяться, что Вашингтон использует свое влияние с тем, чтобы убедить таки Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации Минских договорённостей и отказа от агрессивной тактики решения этой проблемы, которую мы наблюдали последние дни".

По сообщению Washington Post, команда президента США Дональда Трампа готовит "крупную сделку" с президентом РФ Владимиром Путиным и может пойти на уступки по Украине.