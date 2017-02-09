Команда Трампа готовит крупную сделку с Путиным, может пойти на уступки по Украине - Washington Post

Согласно сообщениям в прессе, его команда готовит определенного рода крупную сделку с Владимиром Путиным: никому ненужную "помощь" в войне против ИГИЛ могут обменять на уступки в Украине, а также в обмен на военные базы на Ближнем Востоке, передает ZN.UA со ссылкой на Washington Post.

Все президенты США после Второй мировой войны отвергали право России иметь свою так называемую "сферу влияния". То, что американские лидеры от обеих партий отрицали в течение холодной войны (хотя Кремль фактически держал в заложниках всю Восточную Европу), они продолжали отрицать и после падения Берлинской стены, говорится в статье.

Поддержка "единой и свободной" Европы со стороны президента Джорджа Буша-старшего была фундаментом американской внешней политики и выражением ключевых ценностей: право на самоопределение, уважение прав человека и обязательства предотвратить сокрушительные мировые войны в 20-м веке.

Автор отмечает, что политолог Роберт Каган хорошо объяснил бесполезность политики разделения сфер влияния, когда речь идет об отношениях с ревизионистскими силами, такими как Китай и Россия, которые желают перекроить карту своих регионов и отвергают саму идею прав независимых государств. Он подчеркивал, что гарантия ревизионистским силам "сферы их влияния" не принесет мира и покоя, а наоборот - поощрет неизбежные конфликты.

Читайте такжеThe Daily Beast: США готовятся к информационной войне с Россией

"Российская историческая сфера влияния не заканчивается Украиной. Она с Украины начинается. Она простирается к Балтии, Балканам, к сердцу Центральной Европы. И в пределах русской сферы влияния другие страны не имеют автономии или суверенитета. Независимой Польши не существовало ни во времена Российской империи, ни во времена СССР. Для Китая сфера влияния означает, что он может закрыть регион для США политически и экономически, когда ему заблагорассудится", - считает Каган.

Сдерживания российской агрессии на протяжении 70 лет базировалось на уроке Второй мировой войны, который говорит, что агрессоров лучше останавливать, когда они еще слабые и в начале их международных авантюр, чем когда они станут достаточно сильными, чтобы удержать захваченные территории.

Трамп и его апологеты делают вид, что без США статус-кво и так сможет сохраниться. Они считают, что Вашингтон беспричинно защищает союзников, не получая от этого никакой выгоды. Каган имеет предупреждение, что это полнейшая ерунда.

"Для США согласие на возвращение сфер влияния не будет означать спокойствия на международной арене. Это вернет мир в условия конца 19-го века, когда великие державы вступали в стычки там, где их сферы обязательно пересекались. Эти беспокойные и беспорядочные условия были плодородной почвой для двух сокрушительных мировых войн в первой половине 20-го века. Падение мирового порядка во главе с Великобританией, хаос сложного баланса сил на Европейском континенте во времена, когда сильная объединенная Германия проявилась, а тем временем Япония приобрела силы на Дальнем Востоке - все это внесло свой вклад в появление соревновательной международной среды, в которой недовольные великие державы пользовались своими возможностями для воплощения своих амбиций. При этом не было никакой силы или объединенной группы сил, которая бы их остановила. Результатом стало беспрецедентное глобальное бедствие и смерть эпидемических масштабов", - напомнил Каган.

Он указывает на то, что мировой порядок во главе с США в течение 70 лет после завершения Второй мировой войны позволял сдержать и остановить подобные конфликты великих держав. И если Америка уничтожит такой порядок только потому, что ей надоело, "это будет позор".

Обозреватель замечает, что если Республиканская партия примет и будет даже поощрять идею, что США могут жить в мире и процветать, не заботясь о мировом порядке и безопасности далеких стран, тогда партия Рональда Рейгана стала оппонентом всех свободных людей, врагом внешней политики, основанной на ценностях и союзником опологетов СССР, которые согласны "отдать полконтинента головорезам из Москвы".